Nella serata di ieri, un incidente grave si è verificato sulla strada 107, coinvolgendo due veicoli che si sono scontrati frontalmente all’interno di una galleria. L’impatto ha causato la morte di un ragazzo di 19 anni e di un uomo di 46, mentre un’altra persona è rimasta ferita e trasportata in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Un violento impatto tra due veicoli ha strappato la vita a un giovane di 19 anni e a un uomo di 46, lasciando una terza persona ferita nella tarda serata di ieri. Il tragico evento si è consumato all’interno della galleria Fiego, situata lungo la statale 107 Silana Crotonese nel territorio di San Fili, in provincia di Cosenza. I soccorsi e la dinamica del sinistro. Il bilancio della collisione frontale è purtroppo pesantissimo: il conducente della prima vettura, un diciannovenne, e il suo passeggero di 46 anni sono deceduti sul posto. Nonostante l’intervento tempestivo delle ambulanze del 118, i tentativi dei Vigili del Fuoco di estrarre i due ragazzi dalle carcasse delle auto non hanno sortito alcun esito positivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia in galleria sulla 107: scontro frontale uccide due giovani

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