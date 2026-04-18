Traffico Roma del 18-04-2026 ore 16 | 30

Il 18 aprile 2026 alle 16:30, il servizio di infomobilità di Roma, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità, ha segnalato lavori in corso che hanno provocato modifiche alla viabilità in alcune zone della città. La presenza di cantieri e interventi di manutenzione ha portato a variazioni nel traffico e a possibili rallentamenti lungo alcune arterie principali. La situazione è monitorata in tempo reale e sono state adottate deviazioni temporanee.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per lavori di messa in sicurezza chiusa da oggi sabato 18 e fino a lunedì 20 aprile via Salaria tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario in direzione della tangenziale est possibili ripercussioni sul traffico zona prestare attenzione alla segnaletica alle 20:45 di questa sera all'Olimpico il match Roma Atalanta dal primo pomeriggio le consuete modifiche alla viabilità nell'area circostante il Foro Italico lo stadio lo ricordiamo irraggiungibile anche con le 19 linee del trasporto pubblico in partenza dai diversi quadranti della città sempre questa sera...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-04-2026 ore 16:30 Robot Umanoidi: Ci Sostituiranno Prima del Previsto | RUVIDO 300 Notizie correlate Traffico Roma del 16-04-2026 ore 18:30Luceverde Roma Buonasera traffico intenso è segnalato sulle principali strade in uscita da Roma e tra queste segnaliamo la via Flaminia dove si sta... Traffico Roma del 04-04-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità problemi sulla tangenziale est per un incidente chiusura tra... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Quasi un chilometro di via Salaria sarà chiuso al traffico per tre giorni; Cortei e Appia Run, a Roma oggi e domani strade chiuse e bus devi; Weekend e viabilità a Roma, tutte le principali modifiche al traffico del 18-19 aprile tra lavori ed eventi; Roma-Firenze, stop ai treni per un weekend: cosa cambia con l’ERTMS. Traffico Roma del 18-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma 28 a Monte Mario Da giovedì è scattata la chiusura di via Sebastiano Vinci tra Piazza Santa Maria della Pietà via Cesare Castiglioni ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo il grande raccordo anulare si allenta ... romadailynews.it Weekend a Roma con modifiche alla viabilità tra eventi, concerti, sport e cantieri: traffico intenso e possibili disagi su più quadranti della città Eterna - facebook.com facebook