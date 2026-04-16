Nella serata del 16 aprile 2026, alle ore 18:30, si registra un traffico intenso sulle principali vie in uscita da Roma. Le segnalazioni indicano rallentamenti e code in diverse arterie principali, con alcune strade che presentano congestioni significative. La situazione interessa sia le direttrici verso le zone periferiche che quelle che collegano il centro cittadino alle aree circostanti.

Luceverde Roma Buonasera traffico intenso è segnalato sulle principali strade in uscita da Roma e tra queste segnaliamo la via Flaminia dove si sta in coda anche per un incidente tra Corso di Francia e il raccordo anulare anche sulla via del mare troviamo coda per incidente in uscita dalla città poco dopo il raccordo anulare in direzione male incolonnamenti anche sulla Cristoforo Colombo via Di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia sulla tangenziale abbiamo code per incidente tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione San Giovanni ma ci sono code anche in carreggiata opposta quindi in direzione dello Stadio Olimpico tra la...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-04-2026 ore 18:30

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