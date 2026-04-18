Il 18 aprile 2026 alle 14:30, il servizio di infomobilità di Roma ha segnalato traffico intenso in alcune zone della città. L’informazione, curata da luce verde e Roma servizi per la mobilità, riguarda lavori in corso che stanno influenzando la circolazione stradale. La comunicazione si rivolge ai cittadini e agli automobilisti, fornendo aggiornamenti sullo stato della viabilità nel momento specifico.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per lavori di messa in sicurezza l'ha chiusa da oggi sabato 18 e fino a lunedì 20 aprile via Salaria tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario in direzione della tangenziale est possibili ripercussioni sul traffico zona prestare attenzione alla segnaletica alle 20:45 di questa sera all'Olimpico il match Roma Atalanta dal primo pomeriggio le consuete modifiche alla viabilità nell'area circostante e Foro Italico lo stadio lo ricordiamo è raggiungibile anche con le 19 linee del trasporto pubblico in partenza dai diversi quadranti della città sempre questa...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-04-2026 ore 14:30

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