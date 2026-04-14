Traffico Roma del 14-04-2026 ore 18 | 30

Da romadailynews.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 18:30 del 14 aprile 2026, si registrano rallentamenti sulla carreggiata interna del raccordo anulare di Roma. Le auto procedono a passo d’uomo, con alcune code visibili tra le uscite e i tratti più trafficati. La situazione interessa diverse aree, con i veicoli che si muovono con difficoltà in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti agenti per gestire il traffico e garantire la sicurezza degli utenti.

Luceverde Roma ben trovati all'ascolto Buonasera sulla carreggiata interna del raccordo anulare si sta in fila tra la Cassia bis e lo svincolo per La via Salaria e poi a seguire tra la Bufala la Casilina ma abbiamo rallentamenti con code a tratti anche sulla carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina auto in fila anche sulla tangenziale Tra la Farnesina e viale della Moschea direzione di San Giovanni a causa di un incidente mentre per traffico Ci sono code tra la Tiburtina e la Salaria direzione Stadio Olimpico code per incidente anche sulla Cristoforo Colombo direzione Ostia tra via di Mezzocammino e via di Acilia la...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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