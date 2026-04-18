Il traffico a Roma alle 11:30 del 18 aprile 2026 segnalava congestioni sul raccordo anulare, secondo i dati di Roma infomobilità, un servizio curato da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. La situazione riguardava diverse corsie, con alcuni rallentamenti riscontrati in entrambe le direzioni. La rete di monitoraggio attiva permette di aggiornare costantemente lo stato delle strade principali della città.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul raccordo coda all'altezza dello svincolo casa in direzione Aurelia code sempre sul raccordo per un incidente all'altezza dell'autostrada Roma Fiumicino lavori e chiusure in via Sebastiano Vinci tra Piazza Santa Maria della Pietà via Castiglioni sulla Salaria per lago di chiusura da piazza di Priscilla a Ponte Salario in direzione raccordo chiusura fino al 20 aprile raduno motociclistico nell'aria delle Terme di Caracalla fino alle 17 divieto di transito in viale delle Terme di Caracalla nel tratto tra Largo vittime del terrorismo e Largo Cavalieri del.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-04-2026 ore 11:30

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