Traffico Roma del 11-04-2026 ore 18 | 30

Il traffico a Roma nel pomeriggio del 11 aprile 2026, intorno alle 18:30, è stato rallentato da una manifestazione con corteo tra il Colosseo e la Piramide Cestia. Almeno 7.000 persone sono state coinvolte nell'evento, che ha causato congestione lungo le strade principali della zona. La manifestazione ha portato a numerosi cambiamenti alla normale circolazione, con varie strade chiuse o interdette al transito.

Luceverde Roma nel pomeriggio manifestazione con corteo tra il Colosseo e piramide non meno di 7000 le persone che partiranno da via Celio vibenna per raggiungere Piazza Ostiense interessate via di San Gregorio piazza Albania e viale Aventino alla nuova fiera di Roma aperto i battenti Romics 36a edizione per il Festival Internazionale del fumetto animazione cinema e Games non si escludono rallentamenti lungo l'autostrada roma-fiumicino e sulla Portuense potenziati per l'occasione i treni per raggiungere la fiera a proposito di trasporto ferroviario questo fine settimana vedranno notevoli disagi per chi si sposta in treno verso il...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-04-2026 ore 18:30 Traffico Roma del 04-04-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico regolare in città in tutte le arterie cittadine chiusa... Traffico Roma del 04-04-2026 ore 18:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori lungo via di Ponte Galeria transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana lavori che... Berlin in Ruins: Life After the Fall of Nazi Germany UNCENSORED