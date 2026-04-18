Il 18 aprile 2026 alle 17:30, la rete di traffico nella regione Lazio segnala un intervento di manutenzione a Roma, gestito dai servizi di mobilità e illuminazione pubblica. La comunicazione è stata diffusa tramite il sistema di infomobilità, che fornisce aggiornamenti in tempo reale su eventuali interruzioni o deviazioni. La segnalazione riguarda lavori in corso che coinvolgono alcune vie della città.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per lavori di messa in sicurezza chiusa da oggi sabato 18 e fino a lunedì 20 aprile via Salaria tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario in direzione della tangenziale est possibili ripercussioni sul traffico zona prestare attenzione alla segnaletica alle 20:45 di questa sera all'Olimpico il match Roma Atalanta dal primo pomeriggio le consuete modifiche alla viabilità nell'area circostante il Foro Italico lo stadio lo ricordiamo irraggiungibile anche con le 19 linee del trasporto pubblico in partenza dai diversi quadranti della città sempre questa sera...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 18-04-2026 ore 17:30

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