Traffico Lazio del 18-04-2026 ore 09 | 30

Alle 9:30 del 18 aprile 2026, nella regione Lazio, si sono registrate variazioni nel traffico a Roma. La situazione è stata comunicata tramite il servizio di infomobilità curato da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, che ha fornito aggiornamenti in tempo reale riguardo a lavori in corso e possibili disagi sulla rete stradale cittadina.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per lavori di messa in sicurezza chiusa da oggi sabato 18 e fino a lunedì 20 aprile via Salaria tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario in direzione della tangenziale est possibili ripercussioni sul traffico zona prestare attenzione alla segnaletica alle 20:45 di questa sera all'Olimpico il match Roma Atalanta dal primo pomeriggio le consuete modifiche alla viabilità nell'area circostante il Foro Italico lo stadio lo ricordiamo irraggiungibile anche con le 19 linee del trasporto pubblico in partenza dai diversi quadranti della città sempre questa sera...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 18-04-2026 ore 09:30 Notizie correlate Traffico Lazio del 09-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati code per lavori sulla Cassia tra Monterosi e sette vene verso Roma si transita su una riduzione della sede stradale ancora... Traffico Lazio del 04-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Buongiorno Bentrovati sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso che vede partenza e Transiti sulle principali arterie... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Aria più pulita nel Lazio , ma resta qualche ombra (di smog) - Quotidiano La Voce; Traffico Lazio del 10-04-2026 ore 09 | 30; Traffico Lazio del 10-04-2026 ore 17 | 30; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si è regolare Sulla ... romadailynews.it Traffico Roma del 18-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma 28 a Monte Mario Da giovedì è scattata la chiusura di via Sebastiano Vinci tra Piazza Santa Maria della Pietà via Cesare Castiglioni ... romadailynews.it Traffico e spaccio di stupefacenti, blitz dei Carabinieri a Roma. Tra i 13 arrestati anche Raffaele Pernasetti alias “er Palletta”, storico esponente della banda della Magliana. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook della Tgr Rai Lazio https://w facebook Traffico e spaccio di stupefacenti, blitz dei @_Carabinieri_ a Roma. Tra i 13 arrestati anche Raffaele Pernasetti alias “er Palletta”, storico esponente della banda della Magliana. @TgrRaiLazio rainews.it/tgr/lazio rainews.it/tgr/news x.com