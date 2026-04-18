Toyota presenta il modello C-HR+ con motorizzazione completamente elettrica, segnando una svolta rispetto alle precedenti soluzioni ibride. La casa automobilistica punta ora a rafforzare la propria presenza nel segmento delle auto a zero emissioni, spostando l’attenzione dalla tecnologia ibrida a quella esclusivamente elettrica. La nuova versione si inserisce nel percorso di sviluppo di Toyota nel settore delle vetture a alimentazione alternativa.

I paladini dell’ibrido si misurano con il mondo elettrico. È questo il senso della nuova sfida di Toyota. La casa giapponese ha già in gamma modelli a batteria (una flotta di veicoli commerciali leggeri e il Suv bZ4X) ma la nuova C-HR+ rappresenta una vera e propria svolta. Perché l’apprezzatissimo crossover si colloca nel cruciale segmento C, quello dei Suv compatti, e ha già alle spalle oltre 1 milione di unità vendute in tutta Europa. Insomma Toyota lancia la sua prima elettrica di volume. Arriverà sul mercato a maggio con prezzi che partono da 40.800 euro (36.950 con la rottamazione Toyota) e l’ambizione di vendere in Italia duemila unità nell’anno in corso e arrivare a quattromila nel 2028.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Toyota veste elettrico. Scommessa C-HR+

Prova Toyota C-HR+: il nuovo SUV ELETTRICO di Toyota

Notizie correlate

Toyota rilancia sull’elettrico con il C?HR+, suv ‘emozionante’ con 600 km di autonomia(Adnkronos) – Prestazioni di alto livello e autonomia sempre più estesa: Toyota sa bene come questi elementi siano decisivi per la progressiva...

Toyota C-HR+, l’evoluzione della specieLa versione elettrica del C-Suv con autonomia fino a 607 km segna una svolta nella strategia multi-tecnologica del marchio Più di tutto.

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Toyota veste elettrico. Scommessa C-HR+.

Toyota veste elettrico. Scommessa C-HR+Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net

Toyota, la vendita di auto elettriche in Europa cresce dell'85%: c'è più sceltaToyota segna un bel +85% nelle vendite elettriche in Europa. La quota è ancora bassa ma il costruttore si sta muovendo. auto.everyeye.it