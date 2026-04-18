Torino il CPR di corso Brunelleschi raddoppia i posti letto

A Torino, il Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) di corso Brunelleschi sta ampliando la sua capacità ricettiva. Il progetto prevede un incremento dei posti letto, passando da 70 a 180, e si sta attuando in queste settimane. L’obiettivo è rendere più ampia la struttura, che già ospitava un numero inferiore di persone, con un intervento che coinvolge nuove aree e risorse.

Il piano di espansione del Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) di corso Brunelleschi a Torino è entrato in una fase operativa decisiva, con l’obiettivo di far passare la capacità ricettiva da 70 a 180 posti letto. L’annuncio, reso pubblico dalla garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale, Diletta Berardinelli, conferma l’avvio dei lavori di riqualificazione che interesseranno progressivamente i moduli attualmente chiusi della struttura. La decisione politica di potenziare la struttura non avviene in un momento di stabilità, ma si inserisce in un ciclo di criticità che ha segnato profondamente la cronologia recente del centro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, il CPR di corso Brunelleschi raddoppia i posti letto Notizie correlate Nuovo ospedale a Tradate: 20 posti letto, ma il rischio di carenzaIl nuovo ospedale di comunità a Tradate ha iniziato la sua attività operativa all’interno del complesso ospedaliero Galmarini, ampliando l’offerta... I sindaci Ast e il nodo dei posti lettoSi è riunita la Conferenza dei sindaci dell’AST di Ascoli, presieduta dal sindaco di Montalto Daniel Matricardi, presenti il direttore generale... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il Cpr si allarga: da 70 a 180 posti. Ma all’interno niente sedie, rifiuti e materassi a terra; CPR, Incendio non di notevoli dimensioni. Scarcerati in quattro; Minacce a un uomo recluso: indagato e sospeso dall’incarico il direttore del Cpr di Torino; Senza arredi, privacy e attività ma il Cpr di Torino raddoppia. Il Cpr di Torino raddoppia, ma «qui mancano anche le sedie e i materassi». E dal Comune si contesta la scelta del governoIl passaggio dai circa 70 posti attuali fino a 180, attraverso il recupero dei moduli chiusi dopo incendi e danneggiamenti, viene presentato come un intervento tecnico, ma nei fatti ridisegna il perim ... torino.corriere.it Cpr di corso Brunelleschi, Torino verso l’aumento dei posti: scontro su diritti, sicurezza e utilità del centroIl Cpr di corso Brunelleschi torna al centro del dibattito pubblico torinese, e lo fa con una prospettiva destinata a far discutere: l’aumento della capienza da 70 a 180 posti, cioè il massimo ... giornalelavoce.it Al Romano presenta «Finale Allegro» girato a Torino dalla regista Piovano: «L’ho conosciuta al Festival Lovers, aspettavo da anni questo copione» - facebook.com facebook Per Drusilla Foer i teatri sono luoghi privilegiati dove allenare lo sguardo alla diversità. Lo sa bene lei che di differenze e contrasti ne ha fatto cifra stilistica. L’intervista integrale di Franca Cassine è su La Stampa - Torino #LaStampa #Torino x.com