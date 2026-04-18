Tonno rosso | quota in aumento del 17% ma il vero potere è a Bruxelles

Il Ministero dell’agricoltura ha annunciato nuove norme per la pesca del tonno rosso, con un aumento delle quote del 17% rispetto al passato. Per il periodo 2026-2028, l’Italia avrà una quantità massima di pesca stabilita, pari a 6 unità annuali. Tuttavia, le decisioni più rilevanti vengono prese a Bruxelles, dove si discute sulle quote complessive e sulle restrizioni per questa attività.

Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha definito le nuove regole per la pesca del tonno rosso, stabilendo che per il triennio 2026-2028 l’Italia potrà prelevare annualmente 6.182,610 tonnellate di questo pregiato pesce. Si tratta di un incremento di circa 900 tonnellate rispetto al volume registrato nel 2025, ovvero una crescita prossima al 17% che scaturisce dal decreto direttoriale del 1° aprile 2026. L’illusione della sovranità nelle acque internazionali. Dietro l’annuncio del Masaf relativo alla gestione della campagna nazionale si cela una dinamica politica molto più complessa di una semplice distribuzione di quote tra i pescherecci autorizzati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tonno rosso: quota in aumento del 17%, ma il vero potere è a Bruxelles Notizie correlate Pesca del tonno rosso, nuove opportunità anche per la CalabriaIl provvedimento introduce importanti novità, tra cui l’apertura, in via sperimentale, alla piccola pesca costiera, con quote dedicate fino a 1,5... Leggi anche: Inail 2025: infortuni a scuola in aumento del 3,8% a quota 80mila, ma scendono a 8 i casi mortali tra gli studenti Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Blog | Sulla pesca al tonno rosso c'è un trionfalismo sospetto; Tonno rosso, alla Sicilia il 50% delle quote. Il governo: Lavoriamo per allargare la cassa integrazione alla pesca; Tonno rosso, quest'anno si pescherà di più ma nelle tavole dei siciliani cambierà poco: il paradosso del nuovo decreto; Quote tonno, a Trapani presentate le nuove regole. Tonno rosso, aumentano le quote di pesca | Zedda (FdI): Benefici in SardegnaZedda (FdI): Con il nuovo decreto del Governo salgono a 18 le barche autorizzate in Sardegna, benefici concreti per la filiera ... cagliaripad.it Tonno rosso, Trapani al centro della nuova partita del mare: più quote, filiera forte e un piano triennale che può cambiare il settoreIl vertice di domani 10 aprile 2026 non è solo un appuntamento tecnico: mette insieme politica, imprese e territori ... lasicilia.it Tonno rosso da 145 kg dal Madonna delle Grazie e Sirio, al largo di Cesenatico Tutte le info nel primo commento - facebook.com facebook Pesca, @LaPietraSenato @SocialMasaf: pesca del tonno rosso rappresenta un patrimonio economico, di tradizioni e di cibo di qualità x.com