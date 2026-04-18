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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il contrasto cromatico: nero e verde fluo. L’estetica di questa felpa Tonino Lamborghini si gioca interamente sulla gestione del contrasto visivo. Partendo da una base nera classica, tipica dello streetwear contemporaneo, il design introduce elementi di rottura attraverso l’uso sapiente del verde fluo. Questa scelta cromatica non è casuale, ma definisce l’identità del capo, trasformando un basic piece in un elemento distintivo per chi cerca un look con una forte impronta visiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tonino Lamborghini Felpa Nera Fuo: Stile e Dettagli

Tonino Lamborghini Tower Batumi

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