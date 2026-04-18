Tlc Bruxelles cambia idea ora invita alle maxi-fusioni

Bruxelles ha modificato la sua posizione e ora invita le aziende del settore delle telecomunicazioni a procedere con grandi fusioni. Questa decisione mira a rafforzare la posizione dell’Europa nel mercato globale. Da tempo, le autorità europee spingono per riforme nel settore, con dibattiti che si sono intensificati negli ultimi anni. La spinta verso aggregazioni di grandi dimensioni viene vista come una strategia per migliorare la competitività.

Per assicurare la competitività dell'Europa nel mondo sono necessari cambiamenti radicali. Non una novità, Mario Draghi ne parla dal 2021, quando ha iniziato a mettere pressione all'Europa per diventare veramente competitiva. Ora, meglio tardi che mai, sembra che il messaggio sia stato recepito. Mentre i ministri dell'Economia dei principali Paesi europei, tra cui Giancarlo Giorgetti, si stanno impegnando per abbattere i confini finanziari, arriva anche un'apertura verso le fusioni delle grandi corporate. Se fino a pochi mesi fa le maxi concentrazioni, quindi le acquisizioni di grandi società, erano viste come un rischio monopolistico per l'Europa, Teresa Ribera sembra essere tornata sui suoi passi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tlc, Bruxelles cambia idea ora invita alle maxi-fusioni Notizie correlate "Sui migranti il Pd cambia idea. Prima risorsa, ora un problema"E’ curioso come la sinistra sia passata improvvisamente dalla narrazione dell’immigrazione come risorsa a quella con cui prende finalmente atto che... Cambio dell’ora: storia e curiosità dall’idea nel Settecento alle guerre mondialiIl cambio dell’ora oggi è una pratica diffusa in molti Paesi (anche se non ovunque!), ma le sue origini affondano in un lungo percorso storico fatto...