Sui migranti il Pd cambia idea Prima risorsa ora un problema
La risoluzione del Pd sui migranti cambia radicalmente tono. Dopo anni di elogio, ora i democratici riconoscono che le politiche di accoglienza incontrollata creano problemi concreti. La svolta arriva mentre si moltiplicano le critiche e le difficoltà nelle città italiane. La discussione si accende tra chi chiede regole più stringenti e chi difende ancora l’apertura.
E’ curioso come la sinistra sia passata improvvisamente dalla narrazione dell’immigrazione come risorsa a quella con cui prende finalmente atto che le politiche indiscriminate dell’accoglienza producono effetti negativi. Soprattutto, lo scaricabarile sui territori non amministrati da loro pare l’elemento distintivo di questa giravolta, chiaramente strumentale al prossimo appuntamento elettorale". Parte da qui la replica del coordinatore matildeo di Fratelli d’Italia, Luca Pancaldi, dopo gli attacchi arrivati dal Pd. "Stupisce un po’ il tono agitato e scomposto usato ultimamente dal segretario Dem, che deriva probabilmente dalla necessità di dover appoggiare un candidato non suo (o se stesso?) alle prossime elezioni amministrative – rivela Pancaldi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
