Durante un episodio del Bta podcast, l’ex tennista Dominic Thiem ha commentato l’evoluzione di Jannik Sinner, sottolineando che il giocatore si è sempre allenato con esercizi considerati noiosi e lenti. Thiem ha affermato di non aspettarsi che Sinner raggiungesse i livelli attuali, evidenziando il suo percorso di allenamento e il suo sviluppo nel tempo. La conversazione si è concentrata sulle differenze tra il lavoro quotidiano e i risultati ottenuti.

Intervenuto al Bta podcast, l’ex tennista francese Dominic Thiem ha parlato di Sinner. Il passaggio sugli “esercizi noiosi” è forse il più rivelatore, perché ribalta completamente l’idea che spesso si ha del talento. Non sta dicendo che Sinner si allena tanto, ma che accetta una dimensione del lavoro che quasi tutti rifiutano: quella ripetitiva, lenta, poco gratificante. E che riesca a portarla avanti per ore, per mesi e per anni. È lì che si costruisce la sua superiorità. Nel tennis moderno, dove molti cercano sempre intensità e stimoli, Sinner sembra aver trovato un vantaggio proprio nella monotonia, nella capacità di restare dentro un processo anche quando non dà nulla nell’immediato.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Thiem: “Sinner si è sempre allenato con esercizi noiosi e lenti, non pensavo sarebbe diventato così”

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