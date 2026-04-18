The Undertaker ha espresso una posizione chiara riguardo alla direzione delle storyline in WWE, affermando che non devono essere guidate esclusivamente dal pubblico. Ha sottolineato che la creatività all’interno della federazione non può dipendere unicamente dalle preferenze degli spettatori, aggiungendo che ci devono essere altri elementi nel processo decisionale. La sua opinione si rivolge al modo in cui vengono sviluppate le trame e i personaggi nelle competizioni di wrestling.

The Undertaker ha tracciato una linea molto chiara quando si parla di creatività in WWE: non è favorevole all’idea che siano i fan a decidere tutto. Durante un intervento a Nightcap, ha spiegato come funzionano davvero le storyline dietro le quinte e perché lasciare che le reazioni del pubblico guidino completamente la direzione può rivelarsi un errore. Secondo lui, il punto chiave è trovare un equilibrio, perché quando questo viene meno, anche le idee migliori possono crollare rapidamente. Alla domanda su quanto dovrebbe durare una storyline, Undertaker ha subito chiarito che non esiste una struttura o una durata “ perfetta ” valida per ogni caso.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - The Undertaker avverte: “Le storyline non possono essere guidate solo dal pubblico”

FULL MATCH: Undertaker vs. Mark Henry | Streak 14-0: WrestleMania 22

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