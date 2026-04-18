Nella parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, in via Cesenatico 390, si terrà un evento benefico chiamato “Tesori di seconda mano”. L’iniziativa è stata organizzata dalla Caritas di Villalta e Bagnarola e prevede la vendita di oggetti vintage e usati. L’obiettivo è raccogliere fondi per sostenere le attività sociali promosse dall’organizzazione. La manifestazione si svolgerà presso la chiesa e coinvolgerà la comunità locale.

’Tesori di seconda mano’ è il titolo dell’iniziativa benefit organizzata dalla Caritas di Villalta e Bagnarola, che si terrà nella parrocchia della chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, situata al numero civico 390 di via Cesenatico. L’appuntamento è in programma oggi e domani, dalle 10 del mattino alle 18, e si prepara ad accogliere molti curiosi, appassionati e amanti delle occasioni, con una proposta che unisce stile, sostenibilità e scoperta. L’ingresso è gratuito e tra gli stand allestiti, i visitatori potranno intraprendere un vero e proprio viaggio tra capi di abbigliamento vintage, accessori ricercati, complementi d’arredo, oggetti di ogni tipo e tante curiosità che aspettano di cambiare padrone e trovare una nuova casa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tesori di seconda mano, affari vintage per aiutare la Caritas

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