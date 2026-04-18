Terrore puro Il big della politica italiana sequestrato nella sua villa insieme a moglie e figlie

Un politico di rilievo è stato sequestrato nella sua villa durante la sera, insieme alla moglie e alle figlie. L’intera famiglia si trovava all’interno dell’abitazione al momento dell’accaduto. I rapitori sono entrati nel domicilio e hanno preso in ostaggio le persone presenti. La polizia sta investigando sull’accaduto senza ancora fornire dettagli sui responsabili o sulle motivazioni del gesto.

C’è un momento, di sera, in cui ti senti finalmente al sicuro: il cancello alle spalle, l’auto che entra in garage, la luce di casa che ti aspetta. E invece basta un secondo perché tutto si rovesci. Una sagoma dietro un cespuglio, un rumore secco, il cuore che accelera. E la paura che entra insieme a te. Negli ultimi tempi, soprattutto nelle zone residenziali più isolate, il rientro notturno è diventato l’istante più fragile. È lì che i gruppi criminali colpiscono: studiando le abitudini, aspettando l’attimo giusto, muovendosi con una rapidità che lascia poco margine di reazione. E quando l’obiettivo è una villa, spesso non cercano solo contanti: cercano pezzi di valore, facili da far sparire.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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