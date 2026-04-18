Terrore a Novoli | 31enne accoltellato al petto l’aggressore scappa

Da ameve.eu 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 31 anni è stato ferito al petto durante un episodio di violenza avvenuto in via Caccini, nella zona di Novoli a Firenze. Dopo l’aggressione, l’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Careggi. L’aggressore, anche lui di origine straniera, è riuscito a fuggire immediatamente dopo l’attacco. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca testimoni.

Un uomo di 31 anni, cittadino del Bangladesh, è finito in codice rosso al pronto soccorso di Careggi dopo essere stato ferito al petto durante un’aggressione in via Caccini, nella zona di Novoli a Firenze. L’episodio violento è avvenuto mercoledì intorno alle ore 23:00, mentre la vittima stava rientrando verso la propria abitazione, ed è scattato il pericolo quando un giovane sconosciuto lo ha sorpreso con un oggetto simile a un coltello. Il dramma si è consumato nelle immediate vicinanze del centro commerciale della zona. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, l’assalitore non si è limitato a colpire il trentunenne, ma lo ha anche afferrato per il collo nel tentativo di impedirgli la fuga.🔗 Leggi su Ameve.eu

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