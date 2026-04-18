Terrore a Novoli | 31enne accoltellato al petto l’aggressore scappa

Un uomo di 31 anni è stato ferito al petto durante un episodio di violenza avvenuto in via Caccini, nella zona di Novoli a Firenze. Dopo l’aggressione, l’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Careggi. L’aggressore, anche lui di origine straniera, è riuscito a fuggire immediatamente dopo l’attacco. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca testimoni.

Un uomo di 31 anni, cittadino del Bangladesh, è finito in codice rosso al pronto soccorso di Careggi dopo essere stato ferito al petto durante un’aggressione in via Caccini, nella zona di Novoli a Firenze. L’episodio violento è avvenuto mercoledì intorno alle ore 23:00, mentre la vittima stava rientrando verso la propria abitazione, ed è scattato il pericolo quando un giovane sconosciuto lo ha sorpreso con un oggetto simile a un coltello. Il dramma si è consumato nelle immediate vicinanze del centro commerciale della zona. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, l’assalitore non si è limitato a colpire il trentunenne, ma lo ha anche afferrato per il collo nel tentativo di impedirgli la fuga.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore a Novoli: 31enne accoltellato al petto, l’aggressore scappa Notizie correlate Leggi anche: Rissa tra ragazzi. Accoltellato al petto lotta contro la morte. Preso l’aggressore “Accoltellato al petto!”. Cerca di difendere la fidanzata: terrore in ItaliaL’oscurità della notte avvolge spesso le strade in un silenzio apparente, un velo di quiete che può essere squarciato in pochi istanti da eventi... Altri aggiornamenti Accoltellato nella notte a Careggi, 31enne in codice rossoAggredito mentre tornava a casa in via Caccini, a dare l’allarme un barista attirato dalle urla; fermato un giovane sospettato, indaga la polizia ... lanazione.it Accoltellato in strada a Firenze, grave un 31enne: fermato un giovaneFirenze, 31enne del Bangladesh accoltellato in via Caccini a Novoli: è in codice rosso a Careggi. Fermato un giovane ... gonews.it