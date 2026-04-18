Tentazione Mastromei Per le elezioni 2027 il centrodestra ci pensa

Si avvicinano le elezioni amministrative nel capoluogo versiliese, con il risultato che potrebbe avere ripercussioni anche su Altopascio nel 2027. La situazione politica locale si sta delineando in attesa delle prossime settimane, mentre il centrodestra valuta possibili strategie per le amministrative future. La corsa al voto si fa più vicina e le dinamiche tra le varie forze politiche si fanno più chiare, con un occhio rivolto anche alle altre città della zona.

Altopascio 2027 come Viareggio 2026? L’esito nel capoluogo versiliese fra poche settimane potrebbe influenzare anche quello della cittadina della Piana. Perché? L’esperimento in riva al Tirreno, con il centrodestra che appoggerà l’ex assessora delghingariana (quindi di sinistra) Sara Grilli, rinunciando ad un proprio candidato, viene guardato con notevole interesse per Altopascio. Il ritorno alle origini, come nel 1992, quando ci furono cinque liste, alcune ancorate ai partiti dell’epoca e il modello di "Insieme per Altopascio" a vincere la prova delle urne. Tradotto in maniera ancora più semplice. Pur con tutti gli incontri che le parti...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tentazione Mastromei. Per le elezioni 2027 il centrodestra ci pensa Notizie correlate Kamala Harris ci riprova? La tentazione di una nuova corsa alle elezioni del 2028: «Potrei farlo, ci sto pensando» – Il videoMancano più di due anni e mezzo alle prossime elezioni presidenziali americane, ma tra le fila dei democratici comincia a esserci un certo fermento. Elezioni. Il centrodestra pensa a Trombetta ma spunta Caroprese e c'è l'ombra di VelardiSi stringono i tempi per le Comunali di maggio: Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega riflettono sul nome del leader della coalizione Entrano nel...