Piazza Goldoni luci blu nella notte per un principio di rissa

Nella notte, in piazza Goldoni, si è verificato un principio di rissa che ha richiesto l’intervento della polizia di Stato e della guardia di finanza. Poco dopo mezzanotte, un gruppo di meno di dieci ragazzi, alcuni dei quali minorenni, si sarebbe agitato, portando alla necessità di sedare la situazione. Le forze dell’ordine sono intervenute per riportare la calma.

Sedato nella notte un principio di rissa in piazza Goldoni. La polizia di Stato e la guardia di finanza sono intervenute poco dopo mezzanotte, quando un gruppo di meno di dieci ragazzi, diversi dei quali minorenni, avrebbe cominciato ad agitarsi. Non sono note le ragioni. Una presenza massiccia. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: Firenze, maxi rissa in piazza Duomo nella notte di Capodanno Principio d'incendio nella notte in via Filzi, un ferito lievePrincipio d’incendio nella notte in via Filzi, è successo tra il 15 e il 16 dicembre al civico 17.