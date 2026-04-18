Le forze militari statunitensi hanno inviato due portaerei nel Golfo, aumentando la loro presenza nella regione. Questa mossa segue recenti sviluppi e preoccupazioni riguardanti le attività in Iran. Le unità navali sono state dirette in zone strategiche del Medio Oriente, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la sicurezza e la stabilità nella regione. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori commenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Rafforzata la presenza militare americana. Immagine di repertorio Gli Stati Uniti aumentano la loro presenza militare in Medio Oriente con l’invio di nuove unità navali. La USS Gerald R. Ford, la portaerei più grande al mondo, è rientrata nell’area attraversando il Canale di Suez, accompagnata dai cacciatorpediniere USS Mahan e USS Winston S. Churchill. Attualmente la nave opera nel Mar Rosso, dopo essere rimasta per oltre un mese nel Mediterraneo a causa di un incendio a bordo che aveva richiesto lavori di riparazione. Nelle stesse ore, la Ford ha anche stabilito il record per la missione più lunga di una portaerei americana dai tempi della guerra del Vietnam.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tensione nel Golfo: due portaerei Usa verso l’Iran

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