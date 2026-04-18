Nel cuore dell’Umbria, tra le acque cristalline della Valnerina, si trova Scheggino, un borgo che conserva intatte testimonianze di architettura difensiva e di antiche tradizioni gastronomiche. La zona è nota anche per la presenza di tartufi, oltre a offrire paesaggi naturali di grande bellezza. La località rappresenta un esempio di come l’ambiente e le tradizioni si intreccino nel tempo, mantenendo viva l’identità di questa parte della regione.

L’Umbria più autentica si svela tra le pieghe della Valnerina, dove Scheggino emerge come un piccolo capolavoro di architettura difensiva e tradizioni gastronomiche secolari. Siamo nella patria del tartufo, un prodotto che qui è identità profonda: basti pensare che già nel Cinquecento l’amministrazione locale ampliava la Chiesa di San Nicola, finanziandola con le multe inflitte ai cacciatori di frodo del prezioso tubero. Oggi questa eredità è celebrata nel Museo del Tartufo nella piazza principale, punto di partenza per un viaggio che intreccia natura e storia. Ma il destino di Scheggino è legato anche alle sue acque cristalline. Il fiume Nera e le sorgenti di Valcasana alimentano le trotiere, fulcro vitale del paese sin dai tempi antichi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tartufo, storia e acque cristalline. Scheggino, una perla in Umbria

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