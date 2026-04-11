' Navette Solidali' Roseto Valfortore e altri 9 comuni fanno rete | 200mila euro per la mobilità sociale nei Monti Dauni
Il progetto “Navette solidali - Mobilità per anziani, lavoro per giovani” coinvolge dieci comuni dei Monti Dauni, incluso quello di Roseto Valfortore. Sono stati stanziati 200mila euro per migliorare i servizi di trasporto e favorire la mobilità sociale nella zona. La collaborazione tra i territori mira a offrire soluzioni di mobilità più accessibili, con l’obiettivo di sostenere le fasce di popolazione più vulnerabili.
Anche il Comune di Roseto Valfortore entra ufficialmente a far parte del progetto “Navette solidali - Mobilità per anziani, lavoro per giovani”, promosso nell’ambito del bando Anci e finanziato con 200.000 euro. Un’iniziativa ambiziosa che mette al centro due bisogni fondamentali dei territori. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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