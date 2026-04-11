Sabato 11 aprile 2026, si tengono le estrazioni di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto. Il jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto i 148,5 milioni di euro. Le estrazioni si svolgono come di consueto, con i numeri vincenti che verranno annunciati poco dopo la conclusione delle operazioni. Numerosi giocatori sono in attesa di conoscere i risultati di questa sera.

Milano, 11 aprile 2026 – Continua anche questa sera, s abato 11 aprile, la caccia al jackpot da sogno del SuperEnalotto, che ha raggiunto quota 148,5 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato realizzato quasi un anno fa, il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), e assicurò una vincita da 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Seguire la diretta dalle ore 20 con tutti i numeri vincenti di oggi: Superenalotto. Lotto. Simbolotto. 10eLotto. Le regole. Le novità. Gioco d’azzardo. Superenalotto. Qui i numeri estratti al Superenalotto che insieme compongono la sestina vincente: Numero Jolly: Numero Superstar: Quote SUPERENALOTTO SUPERSTAR Lotto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, sabato 11 aprile 2026: estrazione e numeri vincenti

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 05/01/2026