SuperEnalotto estrazione di oggi sabato 18 aprile | numeri vincenti jackpot e quote

Oggi, sabato 18 aprile 2026, si tiene l’estrazione del SuperEnalotto, con il jackpot che ha raggiunto un record mondiale. La lotteria mette in palio numeri vincenti e quote di vincita, attirando l’attenzione di molti scommettitori. L’estrazione si svolge come di consueto, con i numeri annunciati poco dopo l’estrazione stessa. La somma in palio rappresenta il premio più alto mai raggiunto finora.

Nuovo appuntamento con la fortuna e grande attesa per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, sabato 18 aprile 2026, con il jackpot più alto al mondo. Per il concorso n. 63, infatti, il SuperEnalotto di questa sera mette in palio 151,7 milioni di euro per la sola sestina vincente che, tuttavia.🔗 Leggi su Livornotoday.it

SuperEnalotto - Estrazione e risultati 14/03/2026

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