Dopo dieci anni, Sue Bird e Megan Rapinoe hanno annunciato la fine della loro relazione tramite un post sui social media. La coppia ha comunicato che la decisione è stata condivisa e rispettosa, senza dettagli aggiuntivi. La loro storia, che ha coinvolto sport di alto livello in discipline diverse, si conclude con questa comunicazione pubblica. Entrambe le atlete sono note per la loro carriera e il ruolo di attiviste.

Dopo quasi un decennio insieme, le icone dello sport Sue Bird e Megan Rapinoe hanno annunciato la loro separazione attraverso un comunicato su Instagram. Le due campionesse hanno spiegato che, nonostante il forte legame, la rottura è frutto di una riflessione comune: “Questa non è stata una decisione facile, ma l’abbiamo presa insieme con tanto amore, rispetto e cura reciproca”. Hanno poi aggiunto con gratitudine: “Abbiamo condiviso una vita intera nell'ultimo decennio, attraverso i grandi momenti e quelli più silenziosi, e questo è qualcosa che porteremo sempre con noi”. Oltre ai successi straordinari nei rispettivi campi — dai quattro titoli WNBA di Bird ai due Mondiali di calcio vinti da Rapinoe — la coppia è stata un punto di riferimento fondamentale per i diritti civili.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sue Bird e Megan Rapinoe si separano, fine di un amore durato 10 anni: "Deciso insieme"

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Megan Rapinoe, Sue Bird announce breakup after nearly 10 years as a coupleMegan Rapinoe and Sue Bird have announced their separation in a joint statement on social media. The sports stars got enganged in 2020. usatoday.com

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La leggenda del calcio femminile Megan Rapinoe e l’icona del basket Sue Bird hanno annunciato la loro separazione dopo quasi un decennio di relazione. L'articolo completo nei commenti - facebook.com facebook