Strade parcheggi e stanze ad hoc Come è cambiata la mappa del sesso a pagamento a Roma

A Roma, la presenza di aree dedicate alla prostituzione si è evoluta nel tempo, coinvolgendo strade, parcheggi e stanze private. La mappa del sesso a pagamento si è modificata, adattandosi alle normative e alle esigenze delle persone coinvolte. Le zone di transito e le soluzioni abitative temporanee sono state oggetto di modifiche, riflettendo i cambiamenti nelle modalità di svolgimento di questa attività nella capitale.

La vulgata, da sempre, lo definisce il “mestiere più antico del mondo”. E l'asfalto di Roma, visto che tutte le strade portano da queste parti, non fa sconti. Parliamo della mappa del sesso a pagamento che nella Capitale presenta un cambiamento delle proprie abitudini. Una geografia dell'Urbe.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Marina di Pisa, parcheggi a pagamento ad aprile e maggio nei giorni festivi: via alla sperimentazioneDisposta, in via sperimentale, dal Comune di Pisa l’estensione della sosta a pagamento nel centro abitato di Marina di Pisa nei mesi di aprile e... Roma: 30.000 nuovi parcheggi a pagamento entro il 2026: ecco doveRoma si prepara a un cambiamento significativo nella gestione della sosta urbana. Contenuti di approfondimento Si parla di: Strade, parcheggi e stanze ad hoc. Come è cambiata la mappa del sesso a pagamento a Roma. Strade e parcheggi: lavori per tre milioniPeschiera, estate di interventi e rivoluzione della viabilità. Il primo cittadino Andrea Coden:. poi via a una tranche da 2 milioni. L’estate dei cantieri. Con un investimento di 3 milioni di euro, ... ilgiorno.it Benevento, Mastella: nel 2026 strade, parcheggi e depuratoreIl depuratore, gli alloggi per i più fragili, i fondi per sistemare strade e marciapiedi, i parcheggi, il parco delle streghe, piazza Risorgimento, il completamento delle scuole. Sono solo alcuni ... ilmattino.it