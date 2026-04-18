Stop alla beatificazione di Walter Ciszek il sacerdote che sfidò i gulag sovietici

La Congregazione per le cause dei santi ha deciso di sospendere il processo di beatificazione di un sacerdote statunitense, noto per aver vissuto e lavorato nei territori sotto il regime sovietico. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la fase di valutazione dei requisiti necessari per la beatificazione. La sospensione si inserisce in un contesto di approfondimenti e verifiche sulle procedure e sui documenti presentati finora.

La notizia è arrivata con il peso silenzioso delle decisioni che maturano nei corridoi più riservati della Santa Sede, il Vaticano ha fermato l’iter verso la beatificazione di Walter Ciszek, sacerdote gesuita americano la cui vita, segnata da clandestinità, persecuzione e fede incrollabile, sembrava destinata a essere riconosciuta ufficialmente come esempio eroico di santità. Una decisione che ha sorpreso molti, soprattutto tra coloro che da anni guardavano alla sua storia come a una delle testimonianze spirituali più forti del Novecento. Il postulatore della causa ha parlato apertamente di una scelta che “sminuisce il valore spirituale duraturo” della sua testimonianza.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Stop alla beatificazione di Walter Ciszek, il sacerdote che sfidò i gulag sovietici Notizie correlate Don Roberto Malgesini: il sacerdote ucciso verso la beatificazioneA pochi anni dalla sua tragica uccisione a Como, si apre ufficialmente il cammino verso gli altari per don Roberto: il prete che ha servito Cristo... Vaticano, via libera alla beatificazione di Don Roberto Malgesini: chi era il prete ucciso da un senzatettoC’è stato il via libera, il “??Nihil obstat” (nessun ostacolo, nessun impedimento) da parte del Dicastero delle Cause dei Santi del Vaticano per il...