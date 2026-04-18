Stasera in tv sabato 18 aprile | Wicked

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 18 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 18 aprile. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Wicked, reso a schermo Wicked - Parte I (Wicked: Part I), è un film del 2024 diretto da Jon M. Chu. La pellicola è l'adattamento cinematografico dell'Atto I dell'omonimo musical di Winnie Holzman e Stephen Schwartz, liberamente ispirato al romanzo Strega - Cronache dal Regno di Oz in rivolta di Gregory Maguire, a sua volta una rivisitazione de Il meraviglioso mago di Oz di L.🔗 Leggi su 2anews.it

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