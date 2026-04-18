Stasera in tv la programmazione di sabato 18 aprile

Nella serata di sabato 18 aprile, sulla RAI vengono trasmessi diversi programmi. Su RAI1 alle 21.30 va in onda Canzonissima, mentre su RAI2 alle 21.20 è programmata la serie The Rookie. Su RAI3 ci sarà una programmazione alle 21, anche se il titolo non è specificato. La serata include anche film e altri programmi su diverse reti.

RAI1 21.30 Canzonissima RAI2 21.20 The Rookie – Mine vaganti RAI3 21.25 Il capo perfetto RETE4 21.36 Don Camillo e l’Onorevole Peppone CANALE5 21.30 Amici di Maria ITALIA1 21.26 Minions 2 TV8 21.55 Alessandro Borghese 4 Ristoranti NOVE 21.30 Accordi & disaccordi 20 21.10 Romeo deve. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Stasera in tv, la programmazione di sabato 18 aprile Tutte le più stravaganti esibizioni della seconda stagione | LA CORRIDA con Amadeus Notizie correlate Leggi anche: Stasera in tv, la programmazione di sabato 4 aprile Leggi anche: Stasera in tv, la programmazione di sabato 11 aprile Altri aggiornamenti Temi più discussi: Stasera in TV, programmi e film di giovedì 16 aprile in prima serata; Stasera in TV: i film da non perdere di mercoledì 15 aprile 2026; Stasera in TV: Film da vedere Sabato 11 Aprile, in prima serata; ? Televisione: la programmazione televisiva di oggi 16 aprile 2026. Cosa c'è stasera in TV?. Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi venerdì 17 aprile21.30 DALLA STRADA AL PALCO SPECIAL Conducono Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica. Torna la più grande festa degli artisti di strada con un’edizione speciale ricca di novità e spettacolo. Un ... repubblica.it Stasera in TV — venerdì 17 aprile 2026Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla ... quotidiano.net Stasera siamo stati dalla parte giusta, quella del torto x.com Ci sono storie che il calcio sa raccontare meglio di qualsiasi altra cosa. Storie che parlano di sogni, sacrifici e legami che vanno oltre ogni risultato. Stasera, a San Siro, non è stata solo Inter-Cagliari. È stata una pagina speciale scritta da due fratelli: Francesco - facebook.com facebook