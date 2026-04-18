Sport in tv oggi sabato 18 aprile | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 18 aprile, il palinsesto sportivo propone numerosi eventi trasmessi in televisione e in streaming. Tra le partite in programma, l’Italia sfiderà la Danimarca in una delle competizioni in corso. Insieme a questo, ci sono altri incontri e gare che si svolgono nel pomeriggio e in serata, disponibili su diversi canali e piattaforme online, con orari che variano a seconda dell’evento.

Oggi sabato 18 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia affronterà la Danimarca in una partita di fondamentale importanza nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile, da non perdere la sfida della nostra Nazionale all’Irlanda nel Sei Nazioni di rugby femminile, da seguire anche l’incontro delle azzurre contro la Cina nel Mondiale di prima divisione di hockey ghiaccio femminile (il torneo mette in palio una promozione alla Top Division per il prossimo anno). Per gli amanti del grande tennis ci sarà da divertirsi con le semifinali dei tornei della settimana: ATP 500 di Barcellona e ATP 500 di Monaco ( Flavio Cobolli sfiderà Alexander Zverev ), WTA 500 di Stoccarda, WTA 250 di Rouen.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 18 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Notizie correlate Leggi anche: Sport in tv oggi (sabato 4 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Leggi anche: Sport in tv oggi (sabato 11 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sport in tv oggi (giovedì 9 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi (venerdì 10 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Dove vedere Sinner e Berrettini: tutto lo sport in tv del 9 aprile; Sport in tv oggi (domenica 12 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. Sport in tv oggi (venerdì 17 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi, venerdì 17 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per ... oasport.it Sport in tv oggi (sabato 18 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingOggi sabato 18 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. L'Italia affronterà la Danimarca in una partita di fondamentale importanza nelle ... oasport.it Ieri Gianni Infantino ha parlato al Forum Invest della CNBC dicendo che l’Iran parteciperà sicuramente al Mondiale, dicendo che “lo sport deve rimanere fuori dalla politica”, ma è davvero così Nonostante il Presidente della FIFA riconosca che non sempre qu - facebook.com facebook Sport e Salute, al via il contest 'attiviamoci tutti i giorni in movimento' per 2,3 milioni di studenti. x.com