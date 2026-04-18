Spacco tutta la casa esco GF Vip furia Paola Caruso | dopo la diretta si scatena il delirio | cosa è successo

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip trasmessa il 17 marzo, nella Casa si sono verificati momenti di forte tensione. Paola Caruso ha pronunciato frasi aggressive e ha minacciato di distruggere tutto, annunciando di voler uscire. La situazione si è fatta particolarmente agitata subito dopo la diretta, con alcuni concorrenti coinvolti in un acceso confronto. La produzione ha confermato che sono stati presi provvedimenti per gestire l’episodio.

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip trasmessa il 17 marzo, nella Casa si sono registrati momenti di forte tensione. Nel corso della serata è stata proclamata la prima finalista, Antonella Elia. Terminata la diretta, la situazione è degenerata con la reazione di Paola Caruso, che ha contestato l’esito del televoto e ha espresso pubblicamente il proprio dissenso. Secondo quanto avvenuto nelle ore successive alla puntata, Paola Caruso si è appartata in giardino insieme a Francesca Manzini, Raul Dumitras e Renato Biancardi, dando avvio a uno sfogo prolungato. La concorrente ha utilizzato toni particolarmente duri nei confronti di Antonella Elia e, a più riprese, Francesca Manzini è intervenuta per provare a riportare la calma.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Spacco tutta la casa, esco”. GF Vip, furia Paola Caruso: dopo la diretta si scatena il delirio: cosa è successo Notizie correlate Leggi anche: GF Vip, furia Paola Caruso: dopo la diretta si scatena il delirio: “Spacco tutta la casa, esco” GF Vip 2026, Selvaggia smaschera Paola Caruso: cosa ha fatto prima di entrare nella CasaNella puntata del Grande Fratello Vip 2026 andata in onda su Canale 5, l’opinionista Selvaggia Lucarelli ha smascherato Paola Caruso che a sua volta... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: GF Vip, scoppia il 'piedi sporchi gate'. Volpe e Caruso svelano il retroscena su un inquilino: Andrebbero bruciate; Grande Fratello Vip, decima puntata 17 aprile 2026: Antonella Elia prima finalista, Nicolò Brigante si ritira, la Casa si spacca in due; Antonella Elia, la scena surreale di lei che apre le noci di cocco lanciandole a terra. Le reazioni sconcertate: Spacchi tutto; Paola Caruso vuole abbandonare il GF Vip e offende gravemente l’Elia: Animale!. Paola Caruso litiga al vetriolo con Antonella Elia al GF VipLite al Grande Fratello Vip, la bresaola divide Caruso ed Elia Nella Casa del Grande Fratello Vip, a Cinecittà, una discussione sul cibo ha acceso gli ... assodigitale.it «C’è puzza di cacca». Paola Caruso spiazza il GF Vip: cosa è successo nella casaNon solo tensioni, nomination e strategie. Nella Casa del Grande Fratello Vip, nelle ultime ore, a far discutere è stato anche un ... msn.com Paola Caruso (@PaolaCarusoOfficial) - nl-nl.facebook.com facebook