Spacca il finestrino e ruba nel camper scoperto si oppone ai carabinieri | arrestato un 20enne

Un giovane di 20 anni di origini tunisine è stato arrestato a Rimini dopo essere stato colto in flagrante mentre tentava di rubare all’interno di un camper. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno trovato il ragazzo che si opponeva all’arresto. Durante l’intervento, il 20enne ha spaccato il finestrino del veicolo per tentare di fuggire.

Sorpreso mentre stava rubando all’interno di un camper, un 20enne, di origini tunisine, è stato arrestato dai Carabinieri a Rimini. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso della nottata di venerdì (17 aprile), a.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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