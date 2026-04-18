Sondrio | più posti in via Don Bosco via libera al nuovo piano

A Sondrio, l’area di sosta sul lato nord di via Don Bosco, strada principale che collega la città con altri centri, sta per essere ampliata. Il nuovo piano approvato prevede un potenziamento della struttura, con l’obiettivo di aumentare i posti disponibili in un punto molto frequentato da studenti e lavoratori. L’intervento mira a migliorare la gestione del traffico e la comodità degli utenti nell’area di sosta.

L’area di sosta situata sul lato nord di via Don Bosco, punto nevralgico raggiunge Sondrio per studio e lavoro, si prepara a un importante potenziamento strutturale. La Giunta comunale, durante la seduta tenutasi lo scorso martedì, ha infatti dato il via libera al progetto esecutivo che prevede l’incremento della capacità del parcheggio del cimitero, portando i posti disponibili da 200 a 234. L’intervento, che comporterà un investimento di 137mila euro, mira a risolvere le criticità legate alla saturazione costante dell’area, spesso priva di stalli liberi già dalle prime ore del mattino. Ottimizzazione degli spazi e logistica del cantiere. Per realizzare questo ampliamento senza ricorrere al consumo di nuovo suolo, l’amministrazione ha scelto una strategia basata sulla riorganizzazione intelligente della viabilità interna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sondrio: più posti in via Don Bosco, via libera al nuovo piano Notizie correlate Via libera al nuovo parcheggio multipiano: in arrivo 52 posti auto in più vicino al centroLa Giunta approva il progetto di ampliamento e sopraelevazione del parcheggio di via Beatrice Alighieri. In Puglia via libera al nuovo Piano sangue: una app per le donazioni e cure rigenerative più velociIncrementare la raccolta di sangue intero e le procedure di plasmaferesi, potenziando anche il sistema informativo dei servizi trasfusionali attivi... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Sondrio, ampliamento parcheggio del cimitero: più posti auto entro l’estate 2026; Sondrio: in estate l'intervento di ampliamento del parcheggio del cimitero; Parcheggio del cimitero: prima 34 poi 100 nuovi stalli; Parcheggio del cimitero | prima 34 poi 100 nuovi stalli. #Roma #viabilità #Atac Tra Don Bosco e il Quadraro oggi, dalle 16,30 alle 21, commemorazione con corteo. Sfilerà tra l'altro lungo piazza e via dei Consoli, piazza dei Tribuni, via dei Quintili. Possibili momentanei rallentamenti o deviazioni per le linee di bus x.com Controlli a tappeto sui rifiuti: irregolarità nei quartieri Europa-Novacella e Don Bosco. - facebook.com facebook