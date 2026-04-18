A Milano, Forza Italia e le seconde generazioni hanno organizzato un sit-in in risposta al corteo a favore della remigrazione, promosso dalla Lega. L’evento si è svolto nel pomeriggio e ha visto la partecipazione di sostenitori del partito di centrodestra. Tra gli interventi, un rappresentante di Forza Italia ha commentato:

A Milano Forza Italia e le seconde generazioni hanno organizzato un sit-in come contromanifestazione al corteo a favore della remigrazione che si terrà nel pomeriggio e che è supportato dalla Lega di Matteo Salvini. Dalle 10 di questa mattina, il presidio pacifico “ Con coraggio – L’Italia che vuole essere raccontata ” si è riunito all’ Arco della Pace. Presenti Amir Atrous, responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia Milano, Simohamed Kaabour, consigliere comunale di Genova, e Abdullah Badinjki, assessore del comune di Paullo. “ Questa è una risposta di testimonianza rispetto a un’Italia reale, dove c’è qualcuno che si raduna per negarne l’esistenza “, ha affermato Kaabour.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sit-in di Forza Italia a Milano pro-integrazione. Atrous: "Basta con la politica da influencer"

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