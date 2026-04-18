Sinner, noto tennista italiano, ha conquistato il suo primo titolo di livello 1000 a Montecarlo, battendo il rivale Alcaraz, specialista in questa superficie. L’incontro ha visto Sinner trionfare su un avversario che aveva sempre vinto su questa superficie e che rappresenta uno dei migliori del circuito. La vittoria segna un passo importante nella carriera del giocatore, che ha centrato un risultato rilevante in un torneo di grande prestigio.

Si è ripreso tutto quello che era suo. Si è preso quello che un anno fa la squalifica concordata con la Wada gli aveva impedito. Jannik Sinner ha vinto il torneo di Montecarlo battendo in finale Carlos Alcaraz e lo ha fatto dopo aver completato il Sunshine Double americano. Una rimonta capolavoro in classifica suggellata col ritorno al numero 1 che aveva dovuto abbandonare cinque mesi fa. Ma oltre alla classifica c’è di più: c’è un atleta di 24 anni che non si è mai fermato, non ha mai placato la fame di miglioramento, ancora prima che quella di vittorie. Quelle si sa, sono come le ciliegie, una tira l’altra. E se l’inizio del 2026 era stato in salita, in primavera la primula rossa è fiorita portandosi a casa tutto quello che il piatto offriva.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, un marziano azzurro è atterrato sulla terra. E si è ripreso il numero uno

Notizie correlate

Sinner, per tornare il numero uno deve superare il tabù terra rossaJannik Sinner esordirà nel torneo di Montecarlo al secondo turno contro il vincente della sfida tra la wild card Kouame e il francese Humbert.

Leggi anche: Sinner torna Re sulla terra rossa (di casa): “Un trofeo speciale, essere il numero 1 è secondario”

Contenuti di approfondimento

Si parla di: Troppo Fonseca per Berrettini: Matteo si ferma agli ottavi ma resta tra i primi 100.

Sinner, un marziano azzurro è atterrato sulla terra. E si è ripreso il numero unoSu questa superficie non aveva mai vinto un 1000. Riuscirci (a Montecarlo) contro uno specialista come il grande rivale Alcaraz significa molte cose. Intanto il ritorno al numero 1, poi la pressione ... gazzetta.it

Sinner in semifinale a Montecarlo contro Zverev, testa a testa con AlcarazSinner archivia le difficoltà e il 6-3 6-4 su Felix Auger-Aliassime lo riporta tra i migliori quattro nel Principato, certificando una continuità impressionante: 20 vittorie consecutive nei Masters 10 ... ansa.it