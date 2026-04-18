Siete il volto più bello dell’Italia | Meloni commuove i 152mila volontari della Croce Rossa Ecco il messaggio
Giorgia Meloni ha rivolto un messaggio ai 152.000 volontari della Croce Rossa, definendoli il volto più bello dell’Italia. Le sue parole sono state chiare e dirette, toccando i volontari e il paese che si sta trasformando. La premier ha espresso apprezzamento nei confronti di chi dedica il proprio tempo al servizio della comunità, suscitando emozioni tra i presenti.
Parole chiare, forti, delle di Giorgia Meloni, che vanno dritte al cuore dei loro destinatari e a quello di un Paese in continua evoluzione. In occasione dell’Assemblea Nazionale della Croce Rossa Italiana a Roma, la premier ha voluto rendere omaggio ai 152.000 volontari dell’Associazione con un messaggio carico di stima e gratitudine. E allora, definiti come «uno dei volti più belli dell’Italia del volontariato», i membri della Cri sono stati indicati come l’alternativa vivente alla «cultura dello scarto» e all’indifferenza. Non per niente, il messaggio che il presidente del consiglio ha inviato alle volontarie e ai volontari della Croce...🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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