Giorgia Meloni ha rivolto un messaggio ai 152.000 volontari della Croce Rossa, definendoli il volto più bello dell’Italia. Le sue parole sono state chiare e dirette, toccando i volontari e il paese che si sta trasformando. La premier ha espresso apprezzamento nei confronti di chi dedica il proprio tempo al servizio della comunità, suscitando emozioni tra i presenti.

Parole chiare, forti, delle di Giorgia Meloni, che vanno dritte al cuore dei loro destinatari e a quello di un Paese in continua evoluzione. In occasione dell’Assemblea Nazionale della Croce Rossa Italiana a Roma, la premier ha voluto rendere omaggio ai 152.000 volontari dell’Associazione con un messaggio carico di stima e gratitudine. E allora, definiti come «uno dei volti più belli dell’Italia del volontariato», i membri della Cri sono stati indicati come l’alternativa vivente alla «cultura dello scarto» e all’indifferenza. Non per niente, il messaggio che il presidente del consiglio ha inviato alle volontarie e ai volontari della Croce...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «Siete il volto più bello dell’Italia»: Meloni commuove i 152mila volontari della Croce Rossa. Ecco il messaggio

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