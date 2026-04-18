Si spacciavano per dipendenti della piattaforma ecologica e rubavano elettrodomestici e cavi in rame

Due persone sono state denunciate per aver rubato elettrodomestici e cavi in rame all’interno di una piattaforma ecologica comunale a Monza. I sospetti si spacciavano per dipendenti dell’impianto e di frequente entravano nel sito con un veicolo. Durante le operazioni, si sono accertati che all’interno del centro c’erano soggetti estranei alla gestione ufficiale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli della vicenda.

Il veicolo entrava e veniva quotidianamente nella piattaforma ecologica comunale di viale delle Industrie a Monza ma al suo interno vi erano soggetti estranei alla gestione dell'impianto. Dopo segnalazioni la polizia locale ha deciso di vederci chiaro e ha scoperto un ‘furbetto dei rifiuti' che.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Dipendenti ENEL rubavano il rame nella centrale vicino Brindisi per rivenderlo, trovati con due tonnellateDue dipendenti denunciati e quasi due tonnellate di rame recuperate: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato presso la...