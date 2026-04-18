Si ribalta con il trattore e resta schiacciato | morto sul colpo

Nella mattinata di oggi, a Castel Goffredo, un uomo di 68 anni è morto dopo che il suo trattore si è ribaltato durante il lavoro nei campi. L'incidente è avvenuto intorno alle 11, coinvolgendo il mezzo agricolo e causando la morte immediata dell'uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine.

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, sabato 18 aprile, a Castel Goffredo, nell'Alto Mantovano: un uomo di 68 anni ha perso la vita in un incidente mentre lavorava nei campi. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima avrebbe perso il controllo del trattore mentre percorreva strada Bellina: il.🔗 Leggi su Bresciatoday.it RESTA INCASTRATO SOTTO IL TRATTORE: MUORE IN OSPEDALE | 13/03/2026 Notizie correlate Si ribalta con il trattore e resta schiacciato sotto il mezzo: morto un 64enne nel BrescianoUn 64enne è morto schiacciato dal trattore che stava guidando in un terreno di sua proprietà a Serle (Brescia). Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Castel Goffredo, trattore si ribalta: muore il proprietario del terreno Gilberto Bertazzi, 68 anni; ? Terribile tragedia: uomo muore sul colpo schiacciato dal trattore - BresciaToday; Fumone. Si ribalta con il trattore: muore un anziano; Si ribalta con il trattore, salvato e ricoverato. Si ribalta con il trattore nel Mantovano, morto agricoltore 68enne: si chiamava Gilberto BertazziÈ Gilberto Bertazzi il 68enne che ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando e che si è ribaltato nel Mantovano ... fanpage.it Castel Goffredo si ribalta con il trattore: morto Gilberto Bertazzi, 68 anniUn uomo di 68 anni, Gilberto Bertazzi, è morto questa mattina, intorno alle 11, in un incidente avvenuto in strada Bellina Sotto, nella periferia di Castel Goffredo, nell’Alto Mantovano. Secondo una ... milano.repubblica.it SI RIBALTA CON L'AUTO SUL PONTE DI BOZZANO. SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO. UN FERITO facebook La ribalta Il Frosinone batte il Modena e insegue la promozione diretta #ModenaFrosinone #SerieBKT #DAZN x.com