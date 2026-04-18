Sgomberati i bivacchi all' ex Gasometro FOTO

Nella giornata di giovedì 16 aprile, sono state rimosse le masserizie presenti all’ex Gasometro situato in via dell’Anconella, nell’area dell’Oltrarno. Gli agenti delle forze dell’ordine hanno proceduto allo sgombero dei bivacchi che si erano formati sul sito. La zona è stata ripulita e sgomberata dalle strutture e dai materiali lasciati dagli occupanti. Nessun’altra informazione sulle persone coinvolte o sulle motivazioni dell’occupazione è stata resa nota.

Rimosse nella giornata di giovedì 16 aprile le masserizie all’ex Gasometro in via dell’Anconella, in Oltrarno. Gli agenti del reparto dell’Isolotto, come reso noto dal Comune, sono intervenuti dopo le segnalazioni arrivate circa la presenza alcuni “bivacchi” sul tetto della struttura, allestiti.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Parcheggio dell’ex Gasometro: “Senza vigilanza degrado e bivacchi, servono interventi tempestivi”