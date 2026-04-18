Sette milioni per trasformare il Piemonte in un set cinematografico | apre il nuovo bando regionale

La regione ha annunciato l'apertura di un nuovo bando con una dotazione di sette milioni di euro destinata a finanziare progetti che mirano a valorizzare il territorio come location cinematografica. L’obiettivo è sostenere le imprese del settore attraverso contributi destinati a interventi specifici. La richiesta di partecipazione è aperta alle aziende che intendono proporre iniziative volte a promuovere il Piemonte come ambientazione per produzioni audiovisive.

Sette milioni di euro per trasformare il Piemonte in un set a cielo aperto e sostenere le imprese del settore. È stato pubblicato ieri, venerdì 17 aprile, il nuovo bando "Piemonte Film Tv Fund" 2026, la misura con cui la Regione punta ad attrarre produzioni cinematografiche e televisive sul.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Bando "Strade Verdi" in Lombardia: 10 milioni per trasformare il cemento in parchi. Come partecipareA partire da mercoledì 15 aprile, alle 12, è possibile presentare la candidatura per l’edizione 2026 del bando da 10 milioni di euro di Regione... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sette milioni per trasformare il Piemonte in un set cinematografico: apre il nuovo bando regionale; TeiaCare raccoglie 7 milioni per portare l'intelligenza artificiale nelle Rsa; Bando Strade Verdi in Lombardia: 10 milioni per trasformare il cemento in parchi. Come partecipare; Viale Merello cambia volto: al via il bando da 8,7 milioni per la riqualificazione. Sette milioni per il piano delle opereSette milioni di euro in tre anni dal 2026 al 2028, da investire nei lavori pubblici. Il quadro degli interventi e delle relative spese programmate dall’amministrazione comunale di Vezzano è stato ... lanazione.it Marsilio, oltre 10 milioni per sette comuni contro il dissesto idrogeologicoSono state sottoscritte questa mattina, in Regione, le convenzioni relative al Piano Stralcio 2025 - Piano degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, che prevedono un investimento ... ansa.it C’è una forma tutta meloniana di meritocrazia: si chiama buonuscita. Funziona così. Non ti riconfermano, ma non ti lasciano davvero. Esci da una partecipata pubblica per demeriti, ma con sette milioni in tasca e rientri dalla porta accanto, sempre pubblica, se facebook C’è una forma tutta meloniana di meritocrazia: si chiama buonuscita. Funziona così. Non ti riconfermano, ma non ti lasciano davvero. Esci da una partecipata pubblica per demeriti, ma con sette milioni in tasca e rientri dalla porta accanto, sempre pubblica, se x.com