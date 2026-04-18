Serie B 2025 26 - Diretta LaB Channel 35a Giornata Palinsesto e Telecronisti Prime Video OneFootball

La 35ª giornata della Serie BKT 2025-2026 viene trasmessa in diretta su LAB Channel. La programmazione include partite visibili su Prime Video e OneFootball, con commento curato da Simone Rossi. Il palinsesto copre tutte le gare del turno, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire le partite in tempo reale. La copertura si concentra sui dettagli tecnici e sugli aspetti più rilevanti delle sfide in programma.

LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 35a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI a cura di Simone Rossi - Digital-News.it DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione della LEGA SERIE B è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25 in onda su LABChannel disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video e OneFootball TV Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti eo blog La 35esima giornata di Serie B in diretta su DAZN Dati, orari, partite in diretta e telecronisti, tra derby, big match e sfide decisive per classifica e playoff.🔗 Leggi su Digital-news.it

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