Serie B 2025 26 - Diretta LaB Channel 21a Giornata Palinsesto e Telecronisti Prime Video OneFootball

La 21ª giornata di Serie B 202526 offre diversi incontri rilevanti, tra cui il derby toscano con la capolista e il confronto tra Modena e Palermo. La diretta sarà disponibile su LaB Channel, Prime Video e OneFootball, con telecronisti dedicati. Di seguito il palinsesto completo e le assegnazioni delle telecronache per seguire al meglio le partite di questa importante giornata di campionato.

Derby toscano con vista playoff 21a giornata: la capolista ospita la Reggiana, il big match è Modena-Palermo. Questi sono solo alcuni temi che introducono la 21a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel. LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 21a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI a cura di Simone Rossi - Digital-News.it DIGITAL -NEWS ( www.Digital-News.it ) grazie alla gentile concessione della LEGA SERIE B è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25 in onda su LABChannel disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video e OneFootball TV VENERDI 23 GENNAIO 2026 ore 20:30 Serie B 21a Giornata: Carrarese vs Empoli (diretta) Telecronaca: Andrea Di Staso La 21ª giornata della Serie BKT 202526 inizia venerdì sera alle 20.

