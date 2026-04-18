Sabato 18 aprile 2026 si disputano tre partite della trentatreesima giornata di Serie A, con Napoli e Roma impegnate in incontri decisivi per le rispettive ambizioni europee. La giornata si preannuncia ricca di tensione, tra gare che potrebbero influenzare la classifica e il corso della stagione. Le sfide coinvolgono diverse squadre che cercano punti importanti per il loro cammino sia in campionato che in prospettiva europea.

Il palinsis della trentatreesima giornata di Serie A mette in campo, questo sabato 18 aprile 2026, tre sfide cruciali che ridefiniscono le gerarchie tra lotta allo Scudetto e obiettivi europei. Le dirette inizieranno alle ore 15:00 CEST con il confronto tra Udinese e Parma, seguite alle 18:00 CEST dal match decisivo tra Napoli e Lazio, per poi chiudere la serata alle 18:45 CEST con l’attesissimo duello tra Roma e Atalanta all’Olimpico. Equilibri tattici e assenze pesanti nel Friuli. In Friuli, la sfida tra Udinese e Parma si presenta come un test di resilienza per i padroni di casa, capaci di consolidare la loro reputazione di avversari ostici dopo aver superato il Milan e ottenuto un pareggio contro il Como.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie A, sabato di fuoco: Napoli e Roma in campo per l’Europa

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