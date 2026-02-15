Diretta gol Serie A LIVE | in campo Napoli Roma

Il Napoli ha vinto contro la Roma nella 25esima giornata di Serie A, causando l’inaspettato sorpasso in classifica. La partita si è giocata ieri sera allo stadio Diego Armando Maradona, dove i partenopei hanno dominato il match fin dai primi minuti, segnando due gol in apertura. La vittoria ha permesso al Napoli di avvicinarsi alle prime posizioni, mentre la Roma ha subito una battuta d’arresto importante. La diretta gol ha fornito aggiornamenti in tempo reale su tutte le azioni salienti, i gol e le decisioni arbitrali.

NAPOLI-ROMA, LE FORMAZIONI! NAPOLI (3-4-2-1) - Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. A disposizione: Meret, Contini, Gilmour, Lukaku, Olivera, Giovane, Alisson Santos, M