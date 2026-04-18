Serie A oggi Napoli-Lazio – La partita in diretta

Oggi si gioca una partita di Serie A tra Napoli e Lazio, valida per la 33ª giornata. La sfida si svolge al stadio Diego Armando Maradona e vede in campo le due squadre con l'allenatore Antonio Conte alla guida del Napoli. La partita rappresenta uno dei momenti principali del weekend di campionato.

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 18 aprile, la squadra di Antonio Conte ospita la Lazio al Maradona in uno dei big match della 33esima giornata di campionato. Gli azzurri arrivano dal pari nell'ultimo turno contro il Parma, mentre gli uomini di Sarri hanno perso contro la Fiorentina. Dove vedere Napoli-Lazio? La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn. Nella prossima giornata di campionato, il Napoli ospiterà la Cremonese venerdì 24 aprile al Maradona (ore 18:30). La Lazio ospiterà invece l'Udinese all'Olimpico lunedì 27 aprile (ore 20:45).🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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