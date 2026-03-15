Serie A oggi Lazio-Milan – La partita in diretta

Oggi, domenica 15 marzo, si gioca Lazio-Milan, partita valida per la 29esima giornata di Serie A. La sfida si svolge all'Olimpico di Roma, con i biancocelesti che affrontano la squadra di Allegri nel posticipo serale. La partita viene trasmessa in diretta e rappresenta uno degli incontri più attesi di questa giornata di campionato.

(Adnkronos) – Torna la Serie A con Lazio-Milan. Oggi, domenica 15 marzo, i biancocelesti ospitano la squadra di Allegri all'Olimpico di Roma nel posticipo della 29esima giornata di campionato. Gli uomini di Sarri arrivano al big match dopo il successo contro il Sassuolo, mentre i rossoneri hanno la grande occasione di riaprire il campionato dopo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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