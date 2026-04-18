Serie A 2025 26 - Diretta Sky Sport e NOW 33a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

La 33ª giornata della Serie A 202526 sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW, con tutte le partite visibili in streaming. La giornata comprende diverse sfide che coinvolgono le squadre del massimo campionato italiano. I telecronisti di Sky seguiranno gli incontri, offrendo commenti e aggiornamenti in tempo reale. La programmazione è disponibile anche sul palinsesto di Sky e sulla piattaforma streaming.

Per l'intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A. LA TRENTATREESIMA GIORNATA - Da venerdì 17 a lunedì 20 aprile appuntamento con la trentatreesima giornata della stagione. Venerdì alle 20.45 si gioca Inter-Cagliari su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Sabato alle 20.45 da non perdere Roma-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Domenica alle 18 sarà il momento di Pisa-Genoa,su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.🔗 Leggi su Digital-news.it

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